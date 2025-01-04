Риттер: обученные США украинцы могут создать риск для американской безопасности

Украинцы, прошедшие военную подготовку в США, могут создать риск для внутренней американской безопасности. Об этом заявил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу DDGeopolitics.

«Это скверные люди, с ними должно быть покончено. Они нам не друзья, это наши враги. Мы больше не можем доверять им с учетом обучения, которое мы им предоставили», — сказал он.

По его словам, киевские власти потенциально могут использовать обученных в США украинцы, в том числе из числа представителей диаспоры, для подрыва американской национальной безопасности в ответ на не устраивающую Украину политику США.

Бывший разведчик отметил, что украинская диаспора в США и Канаде была преднамеренно радикализована ЦРУ для дальнейшей транспортировки необходимых разведке идей непосредственно на Украину.

Ранее Риттер заявил, что украинские беженцы в США, которые придерживаются бандеровской идеологии, создают угрозу для страны. Он уточнил, что у них есть огромный детский тренировочный лагерь в Элленвилле, где они готовят следующее поколение бандеровцев.