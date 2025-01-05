Британию предупредили об опасности из-за уязвимости систем ПВО и ПРО

Times: НАТО требует от Британии усилить ПВО и ПРО из-за уязвимости систем

НАТО требует от Лондона нарастить траты на усиление противовоздушной (ПВО) и противовракетной (ПРО) обороны из-за уязвимости текущей системы перед вызовами, поставленными в конфликте на Украине, пишет газета The Times.

По данным издания, альянс сделает формальный запрос к британским властям при обновлении списка требований к армиям членов блока в 2025 году. В статье говорится, что другие страны Европы стали заказывать больше средств ПВО.

«В то время как у Лондона нет наземных зенитных систем для защиты критической инфраструктуры. <...> Источники в военной среде предупреждают: "Британия в опасности"», — говорится в публикации.

Ранее Financial Times писало, что европейские страны — союзники по НАТО — не могут выполнить оборонные расходы.