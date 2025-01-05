Британию предупредили об опасности из-за уязвимости систем ПВО и ПРО

НАТО требует от Лондона нарастить траты на усиление противовоздушной (ПВО) и противовракетной (ПРО) обороны из-за уязвимости текущей системы перед вызовами, поставленными в конфликте на Украине, пишет газета The Times.
По данным издания, альянс сделает формальный запрос к британским властям при обновлении списка требований к армиям членов блока в 2025 году. В статье говорится, что другие страны Европы стали заказывать больше средств ПВО.
«В то время как у Лондона нет наземных зенитных систем для защиты критической инфраструктуры. <...> Источники в военной среде предупреждают: "Британия в опасности"», — говорится в публикации.
Ранее Financial Times писало, что европейские страны — союзники по НАТО — не могут выполнить оборонные расходы.