Умер прототип осла из «Шрека»

В США умер ослик Перри, ставший прототипом героя из мультфильма «Шрек»

В США умер 30-летний ослик Перри, послуживший прототипом героя из серии мультфильмов «Шрек». Об этом сообщает организация Barron Park Donkey Project в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что животное умерло 2 января после болезни. «За свою долгую жизнь Перри завоевал сердца сообщества Barron Park и далеко за его пределами благодаря (...) своему вкладу в фильм «Шрек» в качестве модели для персонажа Осла в фильме», — говорится в заявлении.

Говорящий Осел — друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы. Первая часть вышла в 2001 году, мультфильм собрал в мировом прокате 487 миллионов долларов.