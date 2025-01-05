Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь 61 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 61 украинский беспилотник, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Из ни 37 сбили в Ростовской области, 20 в Брянской области, два в Воронежской области и по одному в Белгородской и Орловской областях.

Обломки беспилотных летательных аппаратов повредили жилые дома и автомобили в Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств, на место выехали дежурные службы.