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18:11, 5 января 2025Бывший СССР

В Абхазии объявили траур из-за гибели детей в пожаре

В Абхазии 6 января объявили днем траура из-за гибели детей в пожаре
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: МЧС Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба объявил 6 января днем траура по детям, погибшим в пожаре в Галском районе. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с трагедией, произошедшей в селе Папынырхуа Галского района, где в результате пожара погибло пятеро детей, указом [исполняющего обязанности] президента 6 января объявлено в Республике Абхазия днем траура», — отмечается в заявлении главы государства.

Дополнительно уточняется, что во всех государственных учреждениях будут приспущены флаги, а также будут отменены развлекательные программы.

5 января пятеро детей погибло при пожаре в Галском районе Абхазии. Уточняется, что причиной возгорания стали действия бабушки, единственного взрослого, находившегося в доме. При растопке печи перепутала керосин с бензином, что привело к трагическому инциденту.

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