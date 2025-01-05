Слюсарь: в Ростовской области ночью сбили 37 беспилотников

Ночью в Ростовской области уничтожено 37 беспилотников, сообщил врио губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он назвал произошедшее «массированной воздушной атакой врага». «Из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объем ущерба уточняется», — говорится в публикации. Пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена в Таганроге. Глава города Светлана Камбулова призвала жителей города быть внимательными.