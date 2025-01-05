Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:05, 5 января 2025Россия

В Ростовской области ночью сбили 37 беспилотников

Слюсарь: в Ростовской области ночью сбили 37 беспилотников
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Ночью в Ростовской области уничтожено 37 беспилотников, сообщил врио губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он назвал произошедшее «массированной воздушной атакой врага». «Из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объем ущерба уточняется», — говорится в публикации. Пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена в Таганроге. Глава города Светлана Камбулова призвала жителей города быть внимательными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат рассказал об индексации пенсий работающих россиян

      В России высказались о шансах на завершение украинского конфликта в 2025 году

      Британию предупредили об опасности из-за уязвимости систем ПВО и ПРО

      Генконсул РФ в Шэньяне оценила отношения России и Китая

      В Японии на аукционе продали тунца за 1,3 миллиона долларов

      В Ростовской области ночью сбили 37 беспилотников

      Полковник назвал наиболее перспективное оружие России в зоне СВО в 2025 году

      Названы самые востребованные профессии в 2025 году

      В ВСУ призвали соглашаться на требования России

      Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше