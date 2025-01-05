Daily Mail: жители США пожаловались на «химический туман»

Жители США пожаловались на таинственный туман в некоторых районах страны, сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, один из жителей Флориды, где наблюдался этот туман, рассказал, что почувствовал себя плохо после того, как провел на улице в тумане всего 10 минут. Американец заявил, что чувствовал «химический» запах.

«Мне стало очень тепло, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», — заявил он.

Согласно информации от Daily Mail, текущие события вызывают ассоциации с «Операцией Sea-Spray» — секретным экспериментом по биологическому оружию, который проводила ВМС США в 1950 году. В рамках этого эксперимента оценивалась уязвимость крупных американских городов к биологическим атакам.

В социальных сетях пользователи делятся видео, на которых видно облако частиц, плавающих в тумане, и высказывают опасения, что это может быть связано не с обычной погодой, а с применением биологического оружия. Более того, некоторые люди, которые подверглись воздействию тумана, жаловались на неожиданную слабость, а некоторые ощущали запах серы.