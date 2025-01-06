Блинкен оценил мотив действий ВСУ в Курской области

Блинкен: действия ВСУ в Курской области важны для будущих переговоров

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области важны для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Их позиция в Курской области важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться», — подчеркнул дипломат.

Блинкен оценил после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле мотив последних действий ВСУ в Курской области. По словам госсекретаря США, Киеву нужны серьезные гарантии безопасности в случае проведения переговоров по Украине.

5 января ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Курской области на танках и броневиках. Как сообщило Минобороны России, активизация боевых действий в регионе началась около девяти утра по московскому времени.