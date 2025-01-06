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15:01, 6 января 2025Экономика

Эксперты спрогнозировали начало снижения ключевой ставки в 2025 году

РБК: на 2025 год эксперты прогнозируют начало цикла снижения ключевой ставки
Семен Александров (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На 2025 год эксперты снова прогнозируют начало цикла снижения ключевой ставки. Об этом свидетельствуют результаты консенсус-прогноза РБК.

Отмечается, что большинство экспертов считают, что ЦБ в феврале 2025 года скорее сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента.

«Мы ожидаем, что в январе с поправкой на сезонность инфляционное давление останется повышенным, тем не менее тренд на снижение кредитного импульса продолжится. Совокупность данных факторов позволит Банку России сохранить ключевую ставку неизменной», — отметил экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко.

При этом мнения экспертов о перспективе снижения ключевой ставки расходятся, однако некоторые допускают, что смягчения денежно-кредитных условий в 2025 году не случится, эта задача переносится уже на 2026 год.

20 декабря на очередном заседании Банк России решил сохранить ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент. Это решение стало неожиданным для большинства экспертов и аналитиков, поскольку многие ожидали роста показателя до 23 процентов. Следующее заседание Центробанка по пересмотру ключевой ставки намечено на февраль.

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