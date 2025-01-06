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21:50, 6 января 2025Мир

Конгресс США объявил Трампа победителем 60-х выборов президента страны

Конгресс США объявил Дональда Трампа победителем 60-х выборов президента страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Конгресс США официально объявил Дональда Трампа победителем 60-х выборов президента страны. Об этом сообщает Reuters.

Политик станет 45-м и 47-м американским лидером. «Сегодня Конгресс подтверждает нашу великую победу на выборах — великий момент в истории [движения Make America Great Again] MAGA!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Выборы в США состоялись 5 ноября. На них победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп, получив 312 голосов выборщиков из необходимых 270. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

При этом против Трампа было заведено четыре уголовных дела, два из которых касаются проигранных выборов 2020 года. Трампа обвиняют в попытке отменить результаты голосования в США, а также повлиять на ход выборов в штате Джорджия.

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