Министра юстиции Сирии заподозрили в применении смертной казни

Bild: новый глава сирийского Минюста в 2015-м приговорил двух женщин к казни

Министр юстиции Сирии Шади Аль-Вайси, назначенный на должность в декабре, в 2015 году приговорил как минимум двух женщин к смертной казни за «коррупцию, проституцию и прелюбодеяние». Об этом пишет Bild.

Отмечается, что в сети появились видеозаписи, на которых Аль-Вайси выносит приговор, и женщин казнят выстрелами в голову. Сирийские аналитики из Verify-Sy проверили запись и подтвердили их подлинность.

По данным The Times, Аль-Вайси в 2015 году попал на кадры казни сирийской женщины. Он зачитывал ей смертный приговор по обвинению в проституции.

Чиновник нового сирийского правительства в беседе с Verify-Sy сообщил, что произошедшее «соответствовало законам, действовавшим в то время». По его словам, все судебные разбирательств того периода «будут подвергаться тщательному анализу».

Ранее США вывели из-под санкций сделки с новыми властями Сирии, операции по энергоресурсам и денежным переводам. Минфин США заявил, что запрещенные ранее операции с правительством Сирии разрешены до 7 июля 2025 года. Речь идет о сделках по энергоресурсам, в том числе через Центральный банк арабской республики.