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13:01, 6 января 2025Россия

Патриарх Кирилл в Рождественском послании назвал способ попасть в Царство Божие

Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, как попасть в Царство Божие
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Чтобы попасть в Царство Божие, людям следует отвечать взаимностью на любовь Бога. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью. А это значит, верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро (Пс. 33:15), быть, по призыву Спасителя, светом миру и солью земли (Мф. 5:13-14)», — говорится в тексте послания патриарха.

Он напомнил, что любой человек волен принять или отвергнуть Бога. Патриарх отметил, что человеческая воля несовершенна, но она может сочетаться с «волей Божией, благой и совершенной».

В то же время, творя зло, можно начать испытывать «уже здесь на Земле адские муки», указал Кирилл.

«Обладая свободной волей, человек может избрать жизнь и достичь богоуподобления, но он также свободен и в выборе для себя другой, безбожной и безблагодатной жизни, ведущей к погибели», — написал патриарх.

В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на ежегодном Епархиальном собрании Москвы, заявил, что попытки оспорить государствообразующую роль русского народа угрожают историческому единству российского общества. Он отметил, что настойчивые попытки внести этнорелигиозную напряженность в общество — «одна из серьезнейших угроз нашему историческому единству».

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