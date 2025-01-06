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09:29, 6 января 2025Мир

Правительство Италии решило доверить SpaceX обеспечение защищенной связи

Власти Италии решили доверить SpaceX обеспечение правительственной связи
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Joe Skipper / Reuters

Власти Италии обсуждают с компанией Илона Маска SpaceX вопрос о контракте на обеспечение правительства страны защищенной связью. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, контракт может быть заключен на пять лет, предполагаемая сумма — 1,6 миллиарда долларов. Окончательная договоренность пока не достигнута, однако соглашение было уже одобрено разведкой и министерством обороны Италии.

Утверждается, что переговоры на эту тему велись и ранее, однако, до недавнего времени подвижек по ним не было. Все изменилось после того, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони 4 января провела встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Соглашение предполагает полное обеспечение правительства и военных Италии зашифрованной телефонной связью и интернет-соединением. В частности, для итальянских военных предусматривается возможность использовать в Средиземном море прямое подключение со спутников SpaceX в случае экстренных ситуаций, таких как террористические атаки или стихийные бедствия.

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