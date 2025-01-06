Премьер-министр Британии осудил не ответивших на оскорбление Маска политиков

Стармер осудил политиков, не ответивших на оскорбление Маска в отношении Филлипс

Молчание британских консерваторов в ответ на личное оскорбление замминистра внутренних дел Великобритании по защите женщин от насилия Джессике Филлипс со стороны американского предпринимателя Илона Маска означает переход допустимой границы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

Во время брифинга его спросили, рассматривает ли он комментарии Маска как прямую атаку на него со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа и будет ли Стармер просить Белый дом заставить бизнесмена «смягчить тон».

В ответ Стармер выразил беспокойство тем, что происходит с британскими парламентариями. Он осудил политиков, в том числе лидера Консервативной партии Кеми Баденок, которые промолчали в ответ на оскорбления. «Так что дело не в Америке и не в Маске. Я говорю о нашей политике», — подчеркнул британский премьер.

Ранее Илон Маск призвал освободить Великобританию от тирании. При этом он не стал уточнять, имеется ли в виду правительство Стармера. Кроме того, Маск назвал Филлипс «апологетом геноцида изнасилований».

ИА Красная Весна

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