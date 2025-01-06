Российский боец штурмовал опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах и попал на видео

Боец ВС РФ штурмовал опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах под Курахово

Боец 33-го полка группировки войск «Юг» штурмовал опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курахово в Донбассе с раненым сослуживцем на плечах. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Zvezdanews.

Уточняется, что штурмовик с позывным Пелей не оставил на поле боя товарища, а вместе с ним продолжил выполнять задание командования. В итоге его группе удалось пройти свой участок без потерь.

«Один прикрывает. У меня мой трехсотый на шее. И мы идем вперед», — рассказал Пелей. Он уточнил, что оставить сослуживца ему не позволила совесть.

