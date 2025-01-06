Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

В ночь на 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова, в храме Христа Спасителя в Москве началось рождественское богослужение. Трансляцию ведет телеканал RT.

Службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее стало известно, что в 2024 году более 1,4 миллиона православных россиян пришли в храмы на рождественскую службу.

После Рождества православные верующие отмечают Крещение Господне — день, который связан с крещением Иисуса Христа в Иордане. «Лента.ру» рассказала об истории и традициях Крещения Господня и объяснила, почему его также называют Богоявлением.