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23:25, 6 января 2025Россия

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ночь на 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова, в храме Христа Спасителя в Москве началось рождественское богослужение. Трансляцию ведет телеканал RT.

Службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее стало известно, что в 2024 году более 1,4 миллиона православных россиян пришли в храмы на рождественскую службу.

После Рождества православные верующие отмечают Крещение Господне — день, который связан с крещением Иисуса Христа в Иордане. «Лента.ру» рассказала об истории и традициях Крещения Господня и объяснила, почему его также называют Богоявлением.

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