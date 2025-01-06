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18:20, 6 января 2025Мир

Стармер обвинил Маска во лжи

Стармер обвинил Маска во лжи из-за высказываний о насилии в стране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Leon Neal / Reuters

Высказывания американского предпринимателя Илона Маска о бездействии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отношению к насилию в стране являются ложью. Об этом заявил сам Стармер, трансляция велась на официальной странице Даунинг-стрит в соцсети X.

«Что я не потерплю – так это [слышать] эти обсуждения и дебаты, основанные на лжи, и не называть их своими именами», — подчеркнул британский премьер.

Стармер обвинил Маска во лжи из-за высказываний об изнасилованиях в Великобритании в 2008-2013 годах, когда политик возглавлял Королевскую прокурорскую службу страны. По словам британского премьера, предприниматель распространяет дезинформацию, не заботясь о жертвах групповых изнасилований. При этом политик ушел от ответа на вопрос, будет ли он подавать иск о клевете против Маска.

Ранее Маск призвал освободить Великобританию от тирании. При этом он не стал уточнять, имеется ли в виду правительство Стармера.

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