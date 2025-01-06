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20:29, 6 января 2025Интернет и СМИ

Украинская журналистка тремя словами описала трехчасовое интервью Зеленского

Украинская журналистка Панченко назвала позором трехчасовое интервью Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Трехчасовое интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману является позором. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

«Три часа позора», — высказалась журналистка. Панченко описала тремя словами интервью Зеленского в комментариях под репостом на странице американского предпринимателя Илона Маска.

Ранее Панченко назвала Зеленского жадным гоблином из «Гарри Поттера». Журналистка отметила, что политик воспринимает себя Гарри Поттером, но, по ее мнению, он всего лишь жадный гоблин из банка «Гринготтс».

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