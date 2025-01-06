В Госдуме прокомментировали предложение вернуть прежний пенсионный возраст

Депутат Бессараб: вернуть прежний пенсионный возраст в России невозможно

Вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года, невозможно, пока для этого нет объективных предпосылок. Об этом заявила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, сообщает в понедельник, 6 января, ТАСС.

«Пока такой откат не представляется возможным», — сказала парламентарий.

Она указала, что пока еще не завершился рассчитанный до 2028 года переходный период пенсионной реформы, по которому постепенно увеличивается возраст и требования для выхода на пенсию.

Также депутат отметила, что переход на более поздний выход на пенсию вызван объективными причинами — ростом продолжительности жизни человека. По ее словам, это касается не только России, но и всех развитых стран.

Ранее 6 января депутат Московской областной думы Анатолий Никитин выступил с предложением снизить возраст выхода на пенсию в России до прежних значений — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он мотивировал это тем, что с начала проведения пенсионной реформы в России продолжительность жизни мужчин в среднем сократилась на два года, а женщин — на четыре месяца.