В Раде рассказали о пути Зеленского к сказочному обогащению

Дубинский: Зеленский обогатился за счет COVID-19 и конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обогатился за счет пандемии COVID-19, правительственной программы «Большая стройка» и конфликта с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Три масштабных проекта Зеленского привели его к его сказочному обогащению. (...) С точки зрения реального кэша Зеленский и Ко богаче [президента США Джо] Байдена, [американского миллиардера Уоррена] Баффета и [американского предпринимателя Илона] Маска, вместе взятых», — высказался политик.

Дубинский рассказали о пути Зеленского к обогащению после избрания на пост президента Украины. По его оценкам, политик заработал порядка 50 миллиардов долларов на конфликте с Россией, не считая традиционных откатов от отраслей экономики. Депутат предположил, что суммарно за 5 лет пребывания в должности Зеленский заработал около 100 миллиардов долларов.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко назвала Зеленского жадным гоблином. Свой комментарий журналистка сделала после трехчасового интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.