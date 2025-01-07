Названы три основных изменения в системе высшего образования России

Депутат Смолин: изменения системы высшего образования национально ориентированы

Изменения в российской системе высшего образования придут на смену Болонской системе и будут национально ориентированы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три основных параметра, которые будут пересмотрены.

Президент Российской Федерации в послании Федеральному собранию в свое время предложил отказаться от принудительного использования Болонской системы и создать национально ориентированную систему образования. Он озвучил там три позиции. (…) Мне все эти три позиции представляются правильными. Дьявол, естественно, в деталях, мы должны получить законопроект и понять, как это будет реализовываться Олег Смолин депутат Госдумы

«Первое — базовая ступень высшего образования от четырех до шести лет, то есть фактически отказ от бакалавриата в сторону специалитета или, как теперь предлагает называть министр, просто высшего образования», — объяснил депутат.

Следующее изменение связано с более точечными направлениями образования, объяснил депутат.

«Вторая позиция — это специализированное высшее образование, то есть попытка увязать магистратуру с ранее полученным базовым образованием. Здесь возможны разные трактовки, но самая простая трактовка — это прямое продолжение специальности. Скажем, вы получили базовое образование как юрист, а специализированное, оно же магистратура, например, как юрист в области гражданского права. (...) Важно, чтобы эти ступени были совместимы. Например, человек закончил базовое образование как экономист, но магистратуру как журналист, поскольку он собирается специализироваться на экономической проблематике», — рассказал парламентарий.

Еще одно изменение касается формата обучения в аспирантуре, добавил депутат. Однако он отметил, что все детали станут понятны после публикации законопроекта.

«И третья позиция в послании президента — это выведение аспирантуры из системы высшего образования в отдельную ступень профессионального образования. Дело в том, что, когда, согласно Федеральному закону №273 и в соответствии с Болонской системой, аспирантура была введена в систему высшего образования, поменялся подход к программам аспирантуры. Вместо того чтобы заниматься научными исследованиями, аспиранты, что называется, продолжали образование. (...) Теперь предложено вернуться к системе, когда бы аспиранты занимались прежде всего наукой. В прежнем законе об образовании это называлось послевузовским образованием», — заключил он.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, российские вузы перейдут на новую систему обучения с 1 сентября 2026 года. К этому моменту ведомство подготовит и утвердит все необходимые правовые акты. Студентов, которые учатся по старой системе, изменения не затронут, они смогут завершить образование согласно начатой программе. Изменения связаны с выходом России из Болонской системы в 2022 году.