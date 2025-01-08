Потерпевший крушение в Черном море танкер «Волгонефть-239» уберут с берега

Севший на мель танкер «Волгонефть-239» уберут с берега после откачки мазута

Танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Черном море, уберут с берега. Об этом сообщили в Telegram-канале Морспасслужбы.

Это произойдет после откачки мазута из кормовой части судна. Ее снимут с отмели и перевезут в безопасное место, а затем передадут судовладельцу, который примет решение о ее утилизации или реновации.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье. 26 декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.