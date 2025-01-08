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11:32, 8 января 2025Бывший СССР

Спикера Верховной Рады Стефанчука назвали нелегитимным

Бывший депутат Рады Олейник: спикер парламента Украины Стефанчук нелегитимен
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук является таким же нелегитимным, как и президент Украины Владимир Зеленский. На это указал бывший народный депутат украинского парламента Владимир Олейник, передает РИА Новости.

«Когда в России начнут более детально прорабатывать [потенциальный мирный договор с Украиной], возникнет вопрос, а полномочия Стефанчука от Рады действительны?», — задался он таким вопросом.

По словам Олейника, парламентские выборы на Украине должны пройти в течение 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва Верховной Рады, однако новое голосование так и не было проведено. В связи с этим статус спикера парламента теперь тоже можно считать нелегитимным, считает бывший депутат.

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