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22:34, 8 января 2025Мир

США пообещали Украине «очень значительный» пакет военной помощи

Пентагон сообщил об очень значительном пакете закупки нового оружия для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

США намерены объявить об «очень значительном» пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

Он отметил, что поставки будут осуществляться в рамках программы USAI. Представитель оборонного ведомства также прокомментировал отправку Киеву вооружений с американских складов, признав, что украинские войска пока не получили обещанное им оружие в полном объеме. По его словам, Вашингтон все еще не передал от 10 до 20 процентов объявленной помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что страна получила лишь половину обещанных американскими властями денег. Он отметил, что Киеву должны были передать около 177 миллиардов долларов, но половина этой суммы так и не дошла до него.

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