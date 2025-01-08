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23:08, 8 января 2025Мир

В Пентагоне заявили о неготовности России сдаться на Украине

Пентагон: США исходят из того, что Путин не собирается сдаваться на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

США исходят из того, что президент России Владимир Путин не намерен сдаваться на Украине. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«По нашим расчетам, Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что в связи с этим Пентагон продолжает работать над предоставлением Украине необходимого вооружения. Также американское министерство обороны намерено заключить с Киевом контракты на поставки оружия в 2025 и 2026 годах.

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода. «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», — рассказал он.

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