Морпех Хо: в конфликте на Украине победили нефтегазовые компании США

Бывший капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо назвал американские нефтегазовые компании главными победителями конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Мысль о том, что в конфликте на Украине нет победителей, вполне обоснована, за исключением того, что на самом деле кое-какие победители все же имеются — это американские нефтегазовые компании», — сказал он.

Свое мнение он обосновал тем, что после прекращения транзита российского газа через Украину его доля на европейском рынке сильно упала. После этого нефтегазовые корпорации США заняли освободившееся место.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО в случае, если для Будапешта приоритетнее усиление России, а не ЕС и США. По его словам, Венгрия препятствует доступу энергоресурсов от США на европейский рынок.