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15:32, 8 января 2025Культура

В театре Вахтангова умер заслуженный работник культуры России

Shot: заслуженный работник культуры России Круглов умер в театре Вахтангова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Заслуженный работник культуры России художник-постановщик Владимир Круглов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Круглова вызвали на работу в выходной день, по дороге в кабинет мужчине резко стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца.

В театре Владимир Круглов заведовал бутафорско-декоративным цехом, уточняет канал. Он участвовал в выпуске таких спектаклей, как «Дневник Анны Франк», «Сказки старого Арбата», «Два часа в Париже с одним антрактом» и другие.

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