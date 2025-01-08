В театре Вахтангова умер заслуженный работник культуры России

Shot: заслуженный работник культуры России Круглов умер в театре Вахтангова

Заслуженный работник культуры России художник-постановщик Владимир Круглов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Круглова вызвали на работу в выходной день, по дороге в кабинет мужчине резко стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца.

В театре Владимир Круглов заведовал бутафорско-декоративным цехом, уточняет канал. Он участвовал в выпуске таких спектаклей, как «Дневник Анны Франк», «Сказки старого Арбата», «Два часа в Париже с одним антрактом» и другие.