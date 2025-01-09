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14:08, 9 января 2025Экономика

Названа стоимость проезда по Мытищинской скоростной хорде

Транстолл: проезд по Мытищинской скоростной хорде для легковых авто стоит ₽238
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Проезд по Мытищинской хорде для легковых автомобилей будет стоить 238 рублей. Тарифы для подмосковной скоростной трассы назвали на сайте компании «Транстолл», оператора автодороги.

Средним транспортным средствам проезд по трассе обойдется в 355 рублей, уточняет организация. Водителям грузовиков и автобусов с двумя осями придется заплатить 473 рубля, а большегрузов с тремя осями и более — 755 рублей.

Движение по Мытищинской хорде запустили в середине декабря 2024 года. Четырехполосная трасса длиной 16 километров соединяет загруженное Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским.

Автодорога проходит на расстоянии 5-10 километров севернее МКАДа и имеет шесть развязок. Она должна улучшить транспортную доступность для жителей Мытищ, Королева, Пушкино и Долгопрудного. До 6 января проезд по Мытищинской хорде был бесплатным.

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