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11:20, 9 января 2025Россия

Россияне назвали политика 2024 года

ВЦИОМ: 50 процентов россиян назвали Путина политиком 2024 года
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

50 процентов граждан России назвали президента Владимира Путина политиком 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Отмечается, что глава государства занимает первую строчку рейтинга с момента начала измерений в 2006 году, набирая в среднем половину голосов респондентов.

На втором месте в результатах опроса с 18 процентами голосов вновь разместился председатель правительства России Михаил Мишустин, на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров, которого упомянули 14 процентов граждан. ВЦИОМ подчеркнул, что тройка лидеров не меняется с 2021 года.

ЖЗЛ
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