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19:38, 9 января 2025Силовые структуры

Российский заключенный получил новый срок за пропаганду АУЕ в колонии

В Забайкалье осужденный получил еще 2 года колонии за пропаганду АУЕ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Забайкальском крае заключенный получил еще два года колонии особого режима за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения «Арестантский уклад един» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Следствие и суд установили, что заключенный, отбывая наказание за совершение тяжких преступлений, придерживался идеологии экстремистской организации и пропагандировал среди осужденных криминальные понятия и субкультуру, а также склонял их вступать в ряды движения.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по статье 282.4 («Неоднократная пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») УК РФ. По совокупности с ранее вынесенным приговором ему назначено наказание в виде восьми лет и девяти месяцев колонии особо режима.

Ранее сообщалось, что Забайкалье суд приговорил преступного авторитета Роберта Багаева (внесен в список экстремистов и террористов) к 17 годам лишения свободы за участие в движении АУЕ.

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