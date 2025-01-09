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20:24, 9 января 2025Интернет и СМИ

Участник популярного шоу ТНТ погиб в зоне спецоперации

Воевавший на стороне ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков погиб в зоне СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ на ТНТ» / «ВКонтакте»

Участник популярного шоу «Танцы» на канале ТНТ Владимир Раков, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает его подруга, хореограф Галина Пеха в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега — Владимир Раков», — написала Пеха. Другие подробности не уточнялись.

Раков ушел из жизни в возрасте 30 лет. Он родился в Евпатории. Танцам он учился в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, участвовал в танцевальных турнирах в Германии. В 2013 году танцор победил в шестом сезоне украинского шоу «Танцуют все!». В двух следующих сезонах он был на проекте хореографом. В 2019 году он принял участие в российском шоу «Танцы» на ТНТ и дошел до полуфинала.

Утверждается, что Раков служил во втором батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Галицкого. В рядах ВСУ он служил с 2022 года.

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