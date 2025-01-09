Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 9 января 2025Экономика

В России урезали расходы на разработку сетей связи 5G и 6G

Forbes: шестилетние расходы на разработку сетей 5G и 6G в России урежут в 10 раз
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

На разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G в ближайшие шесть лет российские власти потратят только 2,25 миллиарда рублей, что в десять раз меньше ожиданий. Об этом со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли и IT-индустрии сообщает Forbes.

В ближайшие три года в бюджете на эти цели запланировано выделение 250 миллионов рублей в год, а затем в следующие три — по 500 миллионов. Ровно столько же должно поступить разработчикам из внебюджетных источников, таким образом, общая сумма финансирования составит 4,5 миллиарда рублей.

При этом выбранные ответственными за проект НИИ радио и «Сколтех» в рамках разработанной ими дорожной карты не ожидали требований по софинансированию. При обсуждении проекта они указывали на невозможность самостоятельно привлечь деньги в объеме, сравнимом с государственными расходами.

Собеседники издания подчеркивают, что чиновники в межведомственной переписке неоднократно подтверждали, что направление полностью финансируется из бюджета, поэтому новые условия стали сюрпризом. Однако другой источник напоминает, что в 2023 и 2024 годах средства вовсе не выделялись, потому что у Минфина возникли вопросы к проекту.

Из-за сложностей со средствами проект развития сетей начали корректировать. Ведущий научный сотрудник Центра прикладной фотоники и квантовых технологий «Сколтеха» Виталий Шуб подтвердил, что программу разработки стандартов 5G Advanced и 6G в России серьезно сократили. Более того, от 6G в ней почти ничего не осталось.

В первой версии документа, разработанного по поручению президента страны Владимира Путина, говорилось, что российское оборудование связи должно вводиться в эксплуатацию уже в 2025-м, чтобы с 2028 года использовать можно было только станции связи российского производства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армения поддержала решение о начале присоединении к Евросоюзу

      В Германии раскритиковали одно требование Трампа к НАТО

      Раскрыты подробности нового проекта закона о защите русского языка

      Украинка с «самыми большими щеками в мире» снялась топлес

      В России урезали расходы на разработку сетей связи 5G и 6G

      Россияне назвали политика 2024 года

      Российский дрон пошел на таран беспилотника ВСУ в Курской области и снял это на видео

      После скандала «Крылья Советов» получат нового главу

      В Приднестровье назвали статус России в газовом вопросе

      Четверо россиян и две машины оказались в море на отколовшейся льдине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше