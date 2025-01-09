Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:20, 9 января 2025Россия

В России создадут рейтинг частных клиник

«Известия»: в России создадут рейтинг частных клиник со звездами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В России для частных медицинских организаций создадут собственный рейтинг. Об этом пишут «Известия».

Клиникам начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг, схожий принцип используется для оценки отелей. Разработку рейтинга доверили общественным организациям, также в классификации будут участвовать Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Поясняется, что система звезд поможет исправить ситуацию с нарушениями в работе клиник. Так, Росздравнадзор провел 1,4 тысячи проверок, и в девяти из десяти медицинских организаций были зафиксированы нарушения обязательных требований.

Сегодня в России работают 73,5 тысячи частных поликлиник, тогда как государственных медицинских учреждений всего 26,3 тысячи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тигран Кеосаян оказался в коме после клинической смерти

      Подсчитан ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

      Депутат рассказал о популярных в 2025 году схемах мошенничества

      Додик предупредил желающие вступить в ЕС страны Балкан о ловушке

      В России создадут рейтинг частных клиник

      На Западе раскритиковали Зеленского из-за насильственной мобилизации

      В российском городе раздались взрывы

      Россиянам подсказали способы наладить сбитый после праздников режим

      США ввели санкции против главы аппарата правительства Венгрии

      Стало известно число погибших при нападении на дворец президента Чада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше