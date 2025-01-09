«Известия»: в России создадут рейтинг частных клиник со звездами

В России для частных медицинских организаций создадут собственный рейтинг. Об этом пишут «Известия».

Клиникам начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг, схожий принцип используется для оценки отелей. Разработку рейтинга доверили общественным организациям, также в классификации будут участвовать Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Поясняется, что система звезд поможет исправить ситуацию с нарушениями в работе клиник. Так, Росздравнадзор провел 1,4 тысячи проверок, и в девяти из десяти медицинских организаций были зафиксированы нарушения обязательных требований.

Сегодня в России работают 73,5 тысячи частных поликлиник, тогда как государственных медицинских учреждений всего 26,3 тысячи.