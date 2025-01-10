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20:37, 10 января 2025Интернет и СМИ

Экс-сотрудника популярного телешоу осудили за изнасилования несовершеннолетних

Фотографа Ктиторчука приговорили к 12 годам тюрьмы за изнасилования подростков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Киевского фотографа, бывшего сотрудника популярного телешоу «От пацанки до барышни» Александра Ктиторчука осудили за изнасилования несовершеннолетних и съемку с ними порно. Об этом со ссылкой на полицию сообщает украинское издание «Политика Страны» в Telegram.

Отмечается, что Ктиторчук совершал преступления сексуального характера более десяти лет — с 2011 года до задержания в 2022-м. «Злоумышленник заставлял подростков участвовать в откровенных фотосессиях путем уговоров, а также оказывая психологическое давление», — рассказали в правоохранительных органах. Полиция также сообщила минимум о семи эпизодах изнасилования несовершеннолетних.

Суд приговорил фотографа к 12 годам тюремного заключения.

Ранее российская актриса и блогерша Анастасия Цветаева призналась, что в детском возрасте стала жертвой морального и сексуального насилия со стороны отчима. По ее словам, мать знала о преступлениях мужа.

«От пацанки до барышни» — реалити-шоу, которое выходит на украинском телевидении с 2010 года. В эфире передачи девушек с непростым характером и сложной судьбой учат хорошим манерам.

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