Меркурис предрек катастрофу для ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет катастрофа в Курской области, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, ВСУ осталось находиться в Курской области еще несколько недель. Эксперт считает, что украинские военные на данный момент на пределе своих возможностей.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы завершить конфликт в 2025 году. Он подчеркнул, что до начала переговоров необходимо получить гарантии безопасности от США и Европы.