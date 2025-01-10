Крупнейший в России производитель фанеры купил три завода

Лесопромышленный холдинг «Свеза» купил три завода в Ленобласти и в Пскове

Крупнейший в России производитель фанеры, лесопромышленный холдинг «Свеза», купил три завода на северо-западе страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РБК.

«Свеза» приобрела две промышленные площадки по производству картона и бумаги в Ленобласти и одну в Пскове. Ранее они принадлежали структурам австрийского холдинга Mayr-Melnhof, ушедшего с рынка после начала спецоперации на Украине.

В структуру холдинга вошли компании «ММПОФ пэкэджинг» (производит упаковку для продуктов питания, средств гигиены и FMCG-продукции) и «ММПОФ ротогравюр» (производит упаковку для табачных изделий) в Ломоносовском районе и в промзоне Горелово, а также «Невские Грани», выпускающие бумагу для сигаретных фильтров. На протяжении последних двух лет активы числились за строительным холдингом «Гранель». Стороны подписали договор купли-продажи, и сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба, ее сумму не раскрывают.

«Компания расширила ассортимент продукции упаковкой и дополнительно укрепила позиции на этом рынке. Приобретенные предприятия обладают современными производственными комплексами, передовым оборудованием и устойчивой клиентской базой», — пояснил гендиректор «Свеза-Лес» Анатолий Фришман.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что за три квартала 2024 года производство мебели в России выросло на девять процентов. В стране открываются новые деревообрабатывающие предприятия, в том числе в нише фурнитуры. Мебельный рынок в России в текущем году превысит показатель прошлого года в 653 миллиарда рублей, подчеркнул глава Минпромторга.