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16:43, 10 января 2025Россия

В Москве отремонтировали более 150 молочно-раздаточных пунктов

Заммэра Ракова рассказала об обновлении 156 молочно-раздаточных пунктов в Москве
Инга Разумовская
Инга Разумовская (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

За несколько лет в Москве отремонтировали и привели к требованиям нового стандарта 156 молочно-раздаточных пунктов в 95 районах города, из них 72 — в 2024 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Воспитание, уход за детьми — большой и важный труд, и мы хотим, чтобы родители чувствовали нашу заботу, могли полагаться на нас на каждом этапе этого пути, — подчеркнула Ракова. — Поэтому стараемся сделать максимально комфортными даже самые банальные процессы, как получение бесплатных продуктов питания». По словам заммэра, теперь это «обновленные современные помещения с четкой, понятной навигацией, удобной функциональной мебелью и новым эффективным оборудованием».

Масштабная программа по модернизации сети молочно-раздаточных пунктов осуществляется в рамках нового московского стандарта, поэтому, как отметили в соцкомплексе, внутренняя отделка помещений соответствует узнаваемой стилистике обновленных детских поликлиник. Для ремонта использовались современные материалы, было выполнено переоснащение систем кондиционирования и пожарной безопасности, установлена новая сантехника, заменены окна и двери.

Всего в Москве работает более 200 молочно-раздаточных пунктов. На бесплатное питание имеют право беременные женщины и кормящие матери детей до шести месяцев, дети младше трех лет и дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети с инвалидностью. Для получения льготной продукции необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве, московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также прикрепление к городской поликлинике или женской консультации.

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