Москвичам предсказали потерю снежного покрова

Синоптик Позднякова: в выходные снег в Москве продолжит таять

В выходные, 11 и 12 января, снег в Москве продолжит таять, местами столица может лишиться снежного покрова. Такую погоду предсказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

По прогнозам синоптика, суббота будет облачной и с осадками в виде дождя. Ночью воздух прогреется до плюс 1-3 градусов Цельсия, а днем — до плюс 2-4 градусов. Эти значения на 6-7 градусов выше климатической нормы, уточнила Позднякова.

В воскресенье, 12 января, ожидается облачная с прояснениями погода, атмосферное давление вырастет, а температура воздуха — понизится. «В ночные часы до минус 2 градусов, по области — до минус 5. Время от времени будет приниматься небольшой снежок, который сохранится и в дневные часы. Температура воздуха (днем — прим. «Ленты.ру») около нуля градусов Цельсия и по Москве, и по области», — рассказала метеоролог.

Ранее Позднякова спрогнозировала легкий мороз в понедельник, 13 января. Однако синоптик отметила, что похолодание не будет долгим. В целом в январе столбики термометров не покажут температуру ниже минус 12 градусов Цельсия.