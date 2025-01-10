Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 10 января 2025Россия

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к празднованию 80-летия Победы

Путин обсудил с Совбезом подготовку к празднованию 80-летия Победы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Предметом обсуждения стали вопросы безопасности, связанные с подготовкой к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Иных подробностей не раскрывается.

Ранее Путин высказался о приглашенных на День Победы лидерах иностранных государств. Президент заявил, что в Москве будут рады видеть в том числе и глав западных стран, которые захотят принять участие в праздничных мероприятиях. «Россия будет рада видеть всех, кто пожелает приехать к нам в эту знаменательную дату», — сказал он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Осквернившей символ воинской славы России пьяной женщине грозит срок в колонии

      Задержанный за попытку поджога российский подросток заявил об отсутствии претензий к школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше