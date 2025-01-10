Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к празднованию 80-летия Победы

Путин обсудил с Совбезом подготовку к празднованию 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Предметом обсуждения стали вопросы безопасности, связанные с подготовкой к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Иных подробностей не раскрывается.

Ранее Путин высказался о приглашенных на День Победы лидерах иностранных государств. Президент заявил, что в Москве будут рады видеть в том числе и глав западных стран, которые захотят принять участие в праздничных мероприятиях. «Россия будет рада видеть всех, кто пожелает приехать к нам в эту знаменательную дату», — сказал он.