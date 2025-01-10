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18:22, 10 января 2025Среда обитания

На алтайском курорте Сбера сняли шоу про путешествия людей с инвалидностью

Съемки нового инклюзивного шоу НТВ прошли на всесезонном курорте «Манжерок»
Александра Качан (Редактор)

Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

Съемки одного из первых выпусков нового инклюзивного реалити-шоу НТВ «НЕограниченные возможности» прошли на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Документальное реалити расскажет о людях с инвалидностью, путешествующих по России. Героем алтайского выпуска стал Дмитрий Скупченко, потерявший ногу во время специальной военной операции (СВО). Мужчина захотел исполнить свою давнюю мечту и побывать на Алтае.

«Ехать на Алтай было волнительно, но мне было интересно испытать свои возможности: смогу ли я или нет. Здесь, на курорте «Манжерок», все сомнения и страхи развеялись, — поделился впечатлениями Дмитрий. — На своем примере я смог показать, как могут путешествовать люди с особенными потребностями».

Фото: пресс-служба курорта

Благодаря профессиональной команде спасателей и инструкторов курорта «Манжерок» Дмитрий прокатился на горных лыжах, родельбане и попробовал себя в роли спасателя. «Мы хотим показать, что горные лыжи и сноуборд доступны для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, они помогают в реабилитации и, наконец, помогают поверить в себя и свои возможности», — отметил руководитель отдела безопасной эксплуатации горной инфраструктуры курорта «Манжерок» Виталий Аксенов.

В пресс-службе курорта добавили, что «Манжерок» является одним из немногих туристических объектов в России, который предоставляет гостям с инвалидностью необходимые условия. В том числе на территории имеются специальные подъемники и адаптивные номера, а на инвалидных креслах можно подняться на гору. Формирование доступной среды — часть большой социальной программы курорта.

«НЕограниченные возможности» выйдут в эфир НТВ весной 2025 года. Всего зрителям покажут 20 серий, в которых герои реалити в том числе побывают в Краснодарском крае, в республиках Дагестан и Северная Осетия.

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