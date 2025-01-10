Трамп раскритиковал приговор суда и назвал его позором

Трамп: Приговор суда является позором и будет обжалован

Вынесенный судом Нью-Йорка приговор является позором и обязательно будет обжалован. Таким образом избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда вынести наказание в виде безусловного освобождения по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, передает CNN.

«После шести лет их одержимости этим делом, миллионов долларов, которые были потрачены в никуда, а также координации с Министерством (не)правосудия Байдена/Харрис, я, наконец, получил безусловное освобождение. И этот результат доказывает, что дела нет и никогда не было», — отметил политик.

По словам Трампа, вынесенный приговор представляет собой «вмешательство в выборы США» и назвал весь судебный процесс «позорной инсценировкой». Республиканец подчеркнул, что обжалует решение суда, чтобы «восстановить доверие американцев к судебной системе страны».

Ранее суд в Нью-Йорке назначил Трампу безусловное освобождение по уголовному делу. Безусловное освобождение предполагает отсутствие штрафа или тюремного срока при том, что обвинительный приговор остается в силе, в отличие от оправдательного приговора. Таким образом, Трамп станет первым американским лидером, занявшим пост президента с судимостью за уголовные преступления.

