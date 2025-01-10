Замглавы Минпромторга России нашли новую работу

РБК: Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров перейдет в ОАК

Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров перейдет в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). О том, что замглавы ведомства нашли новую работу, со ссылкой на источники сообщает РБК.

Курирующий в Минпромторге авиационную промышленность чиновник может стать замгендиректора ОАК. На этом посту он будет отвечать за производство гражданских самолетов.

Выпускник Московского авиационного института (по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки») и Российской академии государственной службы при президенте России (по направлению «юриспруденция») Олег Бочаров работал замглавы Минпромторга с февраля 2017 года. В свое время он также занимал должности замдиректора по производству в компании «ВИЛАР» и замдиректора Московской службы спасения.

Два года назад предполагалось, что в 2024 году российские авиакомпании уже начнут получать первые самолеты отечественного производства в импортозамещенном варианте. В марте власти и ОАК признали, что вынуждены перенести сроки на несколько лет по всем моделям.

Позднее стало известно, что генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского и управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева уволят. Решение объяснили необходимостью концентрации всех ресурсов ОАК на сертификации и запуске производства новых лайнеров в беспрецедентно сжатые сроки. Как утверждают источники, аудит зафиксировал проблемы проектного управления в ОАК, которое «критически не соответствует масштабу и сложности». Близкий к «Ростеху» источник заверил, что речь идет о внутрикорпоративном решении, которое давно назрело на фоне серьезных проблем с реализацией первостепенных программ.