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12:38, 10 января 2025Экономика

Замглавы Минпромторга России нашли новую работу

РБК: Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров перейдет в ОАК
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров перейдет в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»). О том, что замглавы ведомства нашли новую работу, со ссылкой на источники сообщает РБК.

Курирующий в Минпромторге авиационную промышленность чиновник может стать замгендиректора ОАК. На этом посту он будет отвечать за производство гражданских самолетов.

Выпускник Московского авиационного института (по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки») и Российской академии государственной службы при президенте России (по направлению «юриспруденция») Олег Бочаров работал замглавы Минпромторга с февраля 2017 года. В свое время он также занимал должности замдиректора по производству в компании «ВИЛАР» и замдиректора Московской службы спасения.

Два года назад предполагалось, что в 2024 году российские авиакомпании уже начнут получать первые самолеты отечественного производства в импортозамещенном варианте. В марте власти и ОАК признали, что вынуждены перенести сроки на несколько лет по всем моделям.

Позднее стало известно, что генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского и управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева уволят. Решение объяснили необходимостью концентрации всех ресурсов ОАК на сертификации и запуске производства новых лайнеров в беспрецедентно сжатые сроки. Как утверждают источники, аудит зафиксировал проблемы проектного управления в ОАК, которое «критически не соответствует масштабу и сложности». Близкий к «Ростеху» источник заверил, что речь идет о внутрикорпоративном решении, которое давно назрело на фоне серьезных проблем с реализацией первостепенных программ.

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