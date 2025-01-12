Голливудский актер обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии

Актер Мел Гибсон обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон обвинил американские власти в умышленном уничтожении Калифорнии. Он поддержал других знаменитостей, ранее выступивших с критикой руководства «Золотого штата» во время пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Fox News.

Актер предположил, что властям США, возможно, каким-то образом было выгодно спалить штат. «Я точно знаю, что они мутили с темой запасов воды. По каким-то непонятным причинам осушили пожарные резервуары», — отметил Гибсон.

По его словам, у Калифорнии «оказалось столько проблем, что это просто не укладывается в голове». Мел Гибсон выразил недоумение, зачем и почему местные власти допустили эту ситуацию. Артист заявил, что теперь, когда все это случилось, «поневоле начинаешь задаваться вопросом: "А не было ли тут умысла?"».

Возможно, американским властям необходимо было, чтобы штат опустел, посетовал знаменитый актер. При этом Гибсон согласился, что эта теория может выглядеть безумной.

Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился, что причиной природных пожаров в Калифорнии могло стать изменение климата. Миллиардер считает, что в случае с Лос-Анджелесом проблема заключается в неспособности создать противопожарные полосы, расчистить кустарник, а также обеспечить достаточное водоснабжение в сочетании с «неумелым управлением на уровне штата, округа и города».

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января, она охватила площадь 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, около 180 тысяч жителей эвакуированы.