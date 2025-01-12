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04:19, 12 января 2025Мир

К Шенгену захотела присоединиться еще одна страна

Президент Кипра сообщил о намерении страны присоединиться к Шенгену в 2025 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипр хочет вступить в Шенгенскую зону в 2025 году и собирается решить для этого все вопросы. Об этом сообщил кипрский президент Никос Христодулидис, передает Kathimerini.

«Мы решили все политические вопросы, связанные с линией прекращения огня [с Турецкой республикой Северного Кипра], и теперь прорабатываем технические детали, необходимые для вступления», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Кипр и Ирландия являются двумя последними странами Евросоюза, которые не присоединились к Шенгенской зоне. По мнению Христодулидиса, включение республики в эту зону хорошо отразится на инвестициях и туризме.

Ранее президент Кипра опроверг заявления о том, что Никосия следует курсу сближения с США для того, чтобы противостоять Москве и Пекину. «Мы не действуем мстительно по отношению к кому-либо. Кто мы такие, чтобы мстить России или Китаю?» — отметил Христодулидис.

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