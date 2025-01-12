В Канаде назвали присоединение земель «библейским вопросом» для Трампа

Политолог Стадин: Присоединение земель стало для Трампа библейским вопросом

Присоединение Гренландии, Канады и других земель стало для избранного президента США Дональда Трампа «библейским вопросом». Об этом в интервью CBC News заявил глава канадского Института вопросов XXI века Ирвин Стадин.

«Трамп 1.0 был политиком-экспериментатором, лишь пробующим силы во власти. Трамп 2.0 уже не выступает за сделки, за торговлю, даже за американцев. Он делает "библейские" ставки на свое наследие, он видит себя среди великих мировых игроков», — считает политолог.

Он подчеркнул, что планы Трампа относительно расширения США нельзя недооценивать — по его мнению, им следует дать адекватный ответ. Однако Оттаве на фоне политического кризиса, вызванного уходом канадского премьер-министра Джастина Трюдо в отставку, дать ответ Вашингтону будет непросто.

Ранее в Германии заявили об угрозе распада НАТО из-за возможного нападения США на Гренландию. «США являются важнейшей державой альянса и нанесут удар по его духу, если сделают это с полной серьезностью», — отметил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен.