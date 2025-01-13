Байден признал создание США риска ядерной конфронтации с Россией

Байден признал, что США создали риск развязывания ядерной конфронтации с Россией

Президент США Джо Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание Вашингтоном поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, этой угрозы удалось избежать. «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — отметил политик.

По мнению Байдена, его команда заложила основу для работы следующей администрации.

Ранее военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент Байден в состоянии начать ядерную войну до вступления в должность Дональда Трампа.