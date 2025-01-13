Началось расследование покушения на президента Бразилии

Полиция Бразилии начала расследование покушения на жизнь президента страны Лулы да Силвы. Об этом сообщает бразильское интернет-издание Terra.
«Дело расследуется уже неделю и остается конфиденциальным», — пишет портал.
По данным правоохранителей, параллельно готовилось покушение и на судью Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайса. На данный момент известно, что злоумышленники планировали применить взрывчатку, гранаты и снайперское оружие.
7 января сообщалось, что на вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса готовилось покушение.