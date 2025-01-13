Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 13 января 2025Мир

Началось расследование покушения на президента Бразилии

Terra: полиция начала расследовать покушение на президента Бразилии да Силвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ton Molina / IMAGO / Globallookpress.com

Полиция Бразилии начала расследование покушения на жизнь президента страны Лулы да Силвы. Об этом сообщает бразильское интернет-издание Terra.

«Дело расследуется уже неделю и остается конфиденциальным», — пишет портал.

По данным правоохранителей, параллельно готовилось покушение и на судью Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайса. На данный момент известно, что злоумышленники планировали применить взрывчатку, гранаты и снайперское оружие.

7 января сообщалось, что на вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса готовилось покушение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

      Российский командир рассказал о пробуждении в мешке после клинической смерти на СВО

      41-летняя Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике

      В Кремле объяснили быстроту присвоения звания Герой России заколовшему бойца ВСУ солдату

      В Раде назвали помощь Зеленскому бесперспективной

      Россиянка поверила выдававшему себя за актера мошеннику и взяла для него кредит

      Япония применит корабли МКС для испытания систем ракетного перехвата

      Тысячная группировка ВСУ попала в полукотел в ДНР

      В Раде решили отказаться от демобилизации отслуживших два-три года бойцов ВСУ

      В США призвали авиакомпанию расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше