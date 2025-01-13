Песков ответил на вопрос об отмене ЕГЭ

Песков заявил, что темы отмены или альтернативы ЕГЭ в Кремле не обсуждаются

Тема отмены или создания альтернативы Единого государственного экзамены (ЕГЭ) на данный момент не обсуждается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Кремль не является участником этой дискуссии, эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия постепенно откажется от ЕГЭ. По его словам, этот процесс уже начался.

Парламентарий отметил, что в стране появится иной формат оценки знаний выпускников школ, который будет основан на преимуществах ЕГЭ, а также советской и российской системы образования.