Подполье сообщило о взрыве около завода в Харьковской области

Взрыв с детонацией произошел в городе Змиев в Харьковской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, взрыв прогремел в стороне топливных резервуаров и завода.
«Взрыв был сильный, с детонацией, в направлении топливных резервуаров возле железнодорожного вокзала», — указал он.
Ранее стало известно, что в Харьковской области на востоке Украины прогремел взрыв. Он раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги. Сирены также включились в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.