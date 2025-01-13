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21:18, 13 января 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о взрыве около завода в Харьковской области

Взрыв с детонацией произошел около завода в Змиеве Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Взрыв с детонацией произошел в городе Змиев в Харьковской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, взрыв прогремел в стороне топливных резервуаров и завода.

«Взрыв был сильный, с детонацией, в направлении топливных резервуаров возле железнодорожного вокзала», — указал он.

Ранее стало известно, что в Харьковской области на востоке Украины прогремел взрыв. Он раздался в Харькове на фоне воздушной тревоги. Сирены также включились в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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