Раскрыт список доступных операций россиянам по ОМС в 2025 году

С 2025 года россиянам по ОМС будут доступны операции на сердце и реабилитация

С 2025 года россиянам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) будут доступны операции на сердце и реабилитация. Полный список нововведений раскрыл руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников, пишет «Комсомольская правда».

По словам эксперта, в первую очередь в России намерены усилить борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также гепатитом С. Кроме того, Министерство здравоохранения планирует больше внимания уделить репродуктивному здоровью россиян.

Так, для бесплодных семейных пар в рамках ОМС увеличат финансирование процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). Уточняется, что на это выделили на 13 процентов больше средств, чем в 2024 году.

Березников уточнил, что продолжит развиваться система профилактических обследований, позволяющих оценить репродуктивное здоровье в ходе диспансеризации. Например, женщины могут бесплатно получить консультацию акушера-гинеколога, пройти по медпоказаниям УЗИ молочных желез, органов малого таза, сдать ряд анализов.

По данным издания, на медицинскую помощь людям со злокачественными новообразованиями выделено около 390 миллиардов рублей, что позволит пройти лечение почти 1,4 миллиона пациентов. В частности, россиянам будут доступны новые лекарства против рака.

При этом Березников уточнил, что по ОМС оплачивается лечение пациентов в дневном стационаре или в круглосуточном стационаре. Амбулаторным пациентам препараты будут предоставлять в рамках льготных программ, где, по его словам, на практике проблемы с лекарственным обеспечением встречаются чаще.

Еще одно нововведение — отдельное финансирование ряда важных манипуляций, связанных с сердечными заболеваниями, среди которых имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым пациентам.

Что касается гепатита С, то с 1 января россияне с 25 лет в ходе диспансеризации могут пройти тестирование на хроническое заболевание.

В России также продолжит развиваться система реабилитации. Медицинская помощь по ОМС полагается для восстановления после лечения онкологических заболеваний, сложных операций на сердце, сосудах, других хирургических вмешательств. В частности, впервые вводится комплексная реабилитация после протезирования конечностей.

Ранее сообщалось, что более 689 миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Москвы на соцподдержку в 2025 году. Общий рост расходов социальной направленности, с учетом ОМС, составит 13,8 процента.